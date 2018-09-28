НАТО решило ненавязчиво, но явно намекнуть РФ о своей мощи: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Иран сдерживает ВС США в Сирии;
- Латвия пыталась переманить белорусский транзит;
- НАТО готовит в Норвегии крупнейшие маневры;
- Порошенко за пиар украинцев из СС призвали к ответу;
- Европейский Центробанк начал скупать кипрские гособлигации.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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