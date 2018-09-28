Тегеран, 28 сентября, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Тайным хранением ядерного арсенала занимается не Иран, а Израиль, заявил 28 сентября иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Израильский ядерный центр в Димоне. Снимок из космоса

https://twitter.com/JZarif/status/1045449559617531904

«Израиль — единственный режим в нашем регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного вооружения, включающей «реальный ядерный арсенал», — заявил Зариф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября на 73-й сессии Генассамблеи ООН израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в тайном хранении сотен тонн ядерных материалов и призвал МАГАТЭ срочно приехать и уличить нарушителей так называемой ядерной сделки.

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