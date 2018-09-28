Казань, 28 сентября, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Из бюджета Казани на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации, в частности монтаж установки удаления дурнопахнущих веществ потратят почти 25 млн рублей. Аукцион по выбору исполнителя пройдёт 22 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дурной запах

Объект закупки — «реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани. Нейтрализация и устранение неприятных запахов», который предполагает монтаж установки удаления дурнопахнущих веществ производительностью 5000 м3/час. Начальная цена лота — 24 854 285,27 рубля, заказчик — МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани». Работы, по условиям муниципального контракта, должны быть выполнены за 25 дней с момента его заключения.

«Основной целью выполнения работ является монтаж установки удаления дурнопахнущих веществ производительностью 5000 м3/час на биологических очистных сооружений канализации г. Казани с дальнейшими пусконаладочными работами», — отмечается в техзадании.

Работы запланированы в Приволжском районе города, эффективность удаления загрязнений, содержащихся в вентиляционном воздухе (сероводород, фенолы, аммиак, меркаптаны, общие органические вещества), у монтируемой установки должна быть не менее 95%.

Напомним, в начале августа 2018 года жители города жаловались на неприятный химический запах. 1 августа к специалистам поступило почти десять аналогичных обращений из разных микрорайонов столицы Татарии. Выехавшие на место специалисты подразделения министерства экологии региона «превышений загрязняющих веществ в воздухе» не выявили.

На сегодня в Казани в рамках территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды работает специальная сеть из четырёх автоматических станций и двух передвижных эколабораторий для оперативного реагирования.