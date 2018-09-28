Вашингтон, 28 сентября, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд иск с обвинениями в мошенничестве на директора фирмы Tesla Илона Маска, сообщает Bloomberg.

JD Lasica Илон Маск

Отмечается, что расследование в отношении Маска было инициировано после его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной и выкупить все ее акции. Из-за этого заявления, как говорится в иске, на бирже началась путаница, что нанесло вред инвесторам.

«Маск знал, что каждое из заявлений было лживым и запутанным, потому что у него не было никаких оснований утверждать подобное. Когда он делал эти заявления, Маск знал, что возможность перевода компании в разряд непубличных никогда не обсуждалась», — говорится в иске.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября министерство юстиции США начало расследование деятельности компании Tesla после заявлений Илона Маска о возможном переводе компании в разряд непубличных и выкупе акций компании.

На тот момент, американский минюст отправлял в руководство компании лишь запросы о добровольном предоставлении документом. Как правило, это является первым шагом к федеральному расследованию.