Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Переговоры с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой Гарсес провел российский министр иностранных дел Сергей Лавров в Нью-Йорке, сообщили 28 сентября в МИД РФ.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Переговоры состоялись 27 сентября. Обсуждались вопросы ревитализации Генассамблеи ООН, повышение эффективности ее работы и соотношение ее деятельности с другими главными органами ООН.

«С.В.Лавров выразил надежду, что М. Эспиноса будет способствовать установлению атмосферы конструктивного взаимодействия в Генассамблее и достижению консенсуса стран-членов ООН по большинству вопросов», — отметили в МИД РФ.

Напомним, Эспиноса, министр иностранных дел Эквадора, избрана председателем 73-й Генассамблеи в июне: за нее отдали голоса 128 членов ООН. Конкуренткой была постпред Гондураса в ООН Мари Элизабет Флорес Флейк (62 голоса).

24−27 сентября Лавров провел в ООН ряд важных встреч, как двусторонних, так и в рамках международных структур. Состоялись встречи по проблемам Сирии, Ирана, Северной Кореи. 26 сентября состоялись переговоры Лаврова с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Лавров не исключил, что может состояться его встреча с американским коллегой Майком Помпео — если, как сказал российский министр иностранных дел, госсекретарь Штатов сам этого захочет.

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