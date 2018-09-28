Багдад, 28 сентября, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Неизвестные застрелили 22-летнюю Тару Фарес, которая является обладательницей титула «Мисс Ирака-2015», сообщает Kurdistan24.

Убийство

Сообщается, что убийство произошло 27 сентября в районе Кам-Сара иракской столицы. Фарес получила три огнестрельных ранения и от полученных травм скончалась в больнице. В настоящее время МВД Ирака приступило к расследованию убийства. Мотивом для убийства некоторые СМИ называют откровенные фото, которые девушка выкладывала на своей странице в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в иракском городе Басре были застрелена известная правозащитница Ирака Соад ал-Али. Они была организатором многочисленных социальных протестных акций, на которых выдвигались требования улучшить работу госслужб и повысить уровень жизни населения.