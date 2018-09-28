Москва, 28 сентября, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Тридцать иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ за неделю, сообщили в Минобороны РФ.

U.S. Air Force Самолёт ВВС США

С целью недопущения нарушения государственной границы совершено 13 подъемов в воздух из состава дежурных по ПВО сил. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю зафиксировано 37 летательных аппаратов у российских границ.