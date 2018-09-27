Томск, 28 сентября, 2018, 02:57 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали огонь в пятиэтажном жилом доме в Томске на улице Вавилова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Томской области.

70.mchs.gov.ru Пожар. Томск

Сообщается, что возгорание началось около 18:00 по местному времени в квартире на третьем этаже. Позднее огонь по балконам перекинулся на мансарду дома. Площадь, охваченная огнем, достигала 500 квадратных метров. Спасательным службам пришлось эвакуировать около 350 человек.

В тушении пожара принимали участие 85 пожарных и 25 единиц техники. В настоящее время огонь ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме, вызванный взрывом бытового газа. Во время ликвидации пожара спасателям пришлось эвакуировать пять жителей дома. В результате происшествия пострадавших не было.