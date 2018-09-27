Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 02:48 — ИА Регнум. В Ломоносовском районе Ленинградской области бетономешалка опрокинулась на два легковых автомобиля, которые двигались навстречу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Петербурга.

commons.wikimedia.org Бетономешалка

Сообщается, что в результате ДТП погибла водитель легкового автомобиля Ford Fiesta, водитель второго — госпитализирован. Также был госпитализирован пассажир Ford Fiesta с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, водитель бетономешалки не справился с управлением, из-за чего произошло опрокидывание автомобиля. Очевидцы отмечают, что на этом участке трассы часто происходят аварии с участием грузового транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Москве перевернулся легковой автомобиль и повредил еще четыре машины. По данным полиции, пострадавших в ДТП не было.