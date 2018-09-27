Лондон, 28 сентября, 2018, 02:26 — ИА Регнум. Суд Лондона принял решение не наказывать экс-капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма за превышение скорости, сообщает BBC.

Paulblank Дэвид Бекхэм

Сообщается, что экс-футболист нарушил скоростной режим на дорогах Лондона еще в конце января: тогда он превысил допустимую скорость на 19 миль в час. В августе Бекхэма вызвали в суд, однако он на заседание не явился.

Позднее Бекхэм решил оспорить обвинения из-за несоблюдение формальностей — уведомление о нарушении правил пришло ему на день позднее установленного срока в две недели. Суд решил, что в таком случае обвиняемый не может быть осужден.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января бывший футболист Девид Бекхэм превысил скорость на 19 миль в час, разогнавшись до 59 миль в час при допустимых 40. За это нарушение Бекхэму грозило административное наказание в виде штрафа и лишения водительских прав.