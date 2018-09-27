Бразилиа, 28 сентября, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras обязана выплатить штраф более $853 млн за взятки политикам страны, сообщает сайт минюста США.

Доллары

Сообщается, что расследование проходило по факту нарушения американского антикоррупционного законодательства. Как заявил помощник генпрокурора США Брайана Бенцковски, работники Petrobras, в том числе и руководители, выплачивали взятки и подтасовывали бухгалтерские книги, чтобы скрыть факт коррупции.

Напомним, бразильская нефтяная компания Petrobras в 2018 году оказалась в центре коррупционного скандала. В мае 2018 года суд выяснил, что застройщик заплатил $39 млн взяток для постройки научного центра для компании. В отношении 13 человек, включая высшее руководство, были вынесены обвинительные приговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года международный арбитражный суд наложил на Petrobras штраф в размере $622 млн по иску компании Vantage Drilling.