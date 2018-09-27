Италия, 28 сентября, 2018, 01:38 — ИА Регнум. В итальянской Фонтанелле на одном из винзаводов произошел взрыв цистерны с игристым вином просекко, сообщает Tgcom24.

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Взрыв произошел от избытка давления в резервуаре из-за превышения допустимого объема вина в цистерне. Как сообщает издание, причиной происшествия стал человеческий фактор.

В результате аварии из цистерны вылилось около 30 литров игристого вина. На видео, которое привело издание, видно, как из резервуара мощным водопадом падает пенистая жидкость.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в итальянской провинции Комо на предприятии по переработке промышленных отходов произошел мощный взрыв. Пострадали девять человек, трое из которых получили тяжелые травмы.