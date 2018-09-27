Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Обвинения в адрес иранских властей, которые якобы хранят сотни тонн ядерных материалов, прозвучали из уст израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«То, что Иран прячет, Израиль находит», — заявил Нетаньяху.

По словам израильского лидера, в Тегеране на тайном складе обнаружены 300 тонн ядерных материалов и оборудование для производства ядерного оружия.

«Я призываю МАГАТЭ провести немедленные инспекции этого объекта», — добавил Нетаньяху.

Израильский премьер-министр утверждает, что иранские власти пошли на хитрость и рассредоточили по стране запрещенные международными договоренностями материалы — «чтобы скрыть улики».

Напомним, участники Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки с Ираном) неоднократно заявляли, что Тегеран соблюдает обязательства по СВПД. Такие же выводы неоднократно делало МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в ООН Нетаньяху призвал страны Европейского союза — участницы СВПД (Франция, Великобритания и Германия) выйти из соглашения, аргументируя это тем, что иранские власти — это «диктатура».