Берлин, 28 сентября, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС) категорически отвергает возможность создания коалиции с правопопулистской партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявила канцлер ФРГ и председатель ХДС Ангела Меркель в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Меркель заявила, что категорически исключает возможность такого альянса. Она отвечала на вопрос журналиста о возможной коалиции с АдГ после выборов в ландтаг Саксонии, которые должны состояться в следующем году. Согласно соцопросам, в этом регионе особенно сильны позиции АдГ.

Напомним, 21 сентября были опубликованы результаты соцопроса о популярности партий в восточной Германии. Второе место в этом соцопросе заняла партия «Альтернатива для Германии», которая набрала 18%. Как отмечают некоторые эксперты, популярности партии поспособствовали беспорядки в Хемнице, вызванные антимигрантскими настроениями.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер саксонской ячейки ХДС Кристиан Хартманн не исключил возможности союза с АдГ, мотивируя это уважением интересов избирателей. В свою очередь, генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клинбайл призвал канцлера Германии Ангелу Меркель обособиться от «правых экстремистов и врагов демократии», среди которых он назвал и АдГ.