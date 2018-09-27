Китай, 28 сентября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Татария и китайская провинция Шандунь обладают большим потенциалом для развития взаимовыгодного сотрудничества, над реализацией которого необходимо вместе активно работать. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на бизнес-форуме «Татарстан-Шаньдун» в рамках двухдневного визита делегации региона в Китай, сообщили ИА REGNUM в правительстве Татарии.

President.tatar.ru Рустам Минниханов во время визита в Шаньдун

По словам главы республики, отношения с провинцией Шаньдун имеют долгую и продуктивную историю — это первая китайская провинция, с которой республика подписала соглашение о сотрудничестве еще в 2008 году. За 10 лет взаимодействия было сделано очень многое, отметил Минниханов.

В частности, корпорация «Haier» запустила в Татарии производство холодильников, ведет работу по строительству заводов стиральных машин и кухонной техники, а также планирует создать высокотехнологичный индустриальный парк. Осуществляется деятельность между компанией «КАМАЗ» и китайской «Weichai Power» в области автомобильных двигателей. С партнерами из Китая взаимодействует и ряд других республиканских предприятий.

В Пекине действует торгово-экономическое представительство республики. В Казани в свою очередь открыто Генеральное консульство Китая. Кроме того, подписаны и реализуются соглашения с рядом китайских провинций, компаний и вузов.

Минниханов подчеркнул, что товарооборот Татарии с Китаем по итогам прошлого года увеличился более чем на 50% и составил $565 млн. Необходимо и впредь поддерживать данную динамику, считает глава республики. Регион заинтересован в продвижении своей продукции на китайский рынок: грузовых автомобилей, вертолетов, судов, газоперекачивающего оборудования, шин, компрессоров, медицинских инструментов, машиностроительной и нефтехимической продукции.

«Мы также заинтересованы в развитии взаимодействия с провинцией Шаньдун в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других отраслях», — сказал Минниханов.

В ходе визита глава Татарии посетил одну из крупнейших компаний Китая по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk. В 2016 году компания продала более 66,5 тыс. машин, из которых 25 тыс. отправила на экспорт. Автомобили Sinotruk представлены в 100 странах мира, в том числе и в России.

«Мы открыты и готовы к взаимодействию. У Татарстана есть опыт сотрудничества с китайской моторостроительной корпорацией Weichai Power», — констатировал Минниханов и пригласил делегацию предприятия посетить Татарию.

В ходе встречи с заместителем мэра города Циндао Лю Цзяньцзюнем глава Татарии выразил благодарность за поддержку совместного проекта с компанией Haier, которая в 2016 году открыла свой завод в Набережных Челнах.

«Хотел бы поблагодарить вас за содействие и заверить, что республика будет поддерживать компанию Haier. Первый завод по выпуску холодильников уже вышел на проектную мощность. Сейчас ведется работа над новым производством бытовой техники. Мы заинтересованы в том, чтобы проекты Haier успешно развивались», — заверил Минниханов.

Он предложил организовать визит бизнес-делегации в Татарию, чтобы подробно ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом.

«Потенциал и уровень развития экономики вашего города требуют расширения. Российский рынок очень большой и Татарстан готов стать стартовой площадкой для китайских компаний по вхождению на этот рынок», — подытожил Минниханов.

Посетив один из «умных» заводов китайского производителя бытовой техники Haier, глава Татарии положительно оценил инициативу компании по строительству современного индустриального парка новых технологий в Набережных Челнах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, среди основных партнеров Татарии Китай находится на седьмом месте. Экспорт сторон по итогам 2017 года вырос в 2,15 раза — до 260,4 млн долларов США, а импорт в 1,21 раза — до 204,6 млн долларов США.

В августе в Казани открылось Генеральное консульство КНР.