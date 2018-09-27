Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым, состоявшихся 25−27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шефер из Соединенных Штатов Америки) встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым 25 и 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Во встречах принимал участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Сопредседатели также встретились с генеральным секретарем ОБСЕ, заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и представителем итальянского председательства в ОБСЕ», — говорится в сообщении.

В нём также говорится, что главы МИД Армении и Азербайджана продолжили переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Сопредседатели и министры обсудили ситуацию в регионе и запросили разъяснения в отношении нескольких недавних заявлений и инцидентов, вызывающих озабоченность. Сопредседатели выразили глубокое сожаление по поводу продолжающейся и ненужной гибели людей. Они предупредили министров об опасностях эскалации, призвали стороны конструктивно участвовать в формировании позитивной атмосферы и избегать агрессивной риторики. Сопредседатели подчеркнули, что всеобъемлющее урегулирование потребует компромиссов от всех сторон», — отмечается в заявлении.

В этом контексте министры подтвердили важность принятия мер для активизации переговорного процесса и принятия дополнительных мер для снижения напряженности. Министры договорились встретиться еще раз до конца года.

Сопредседатели планируют посетить регион в ближайшем будущем, а затем проинформируют Минскую группу ОБСЕ и постоянный совет о ходе переговоров.