Москва, 28 сентября, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Стратегия США по антироссийским санкциям заключается в наращивании санкционного давления, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Дядя Сэм

«Предложение сенатора Рэнда Пола снять санкции с российских парламентариев было заблокировано сенатом США. Ожидаемо. Причина — в стратегии США по наращиванию санкционного давления на Россию. Снятие даже части санкций взорвало бы эту стратегию. «Ледяная война» не терпит оттепели», — заявил сенатор.

Напомним, 26 сентября комитет по международным делам сената США отклонил предложение республиканского сенатора Рэнда Пола снять санкции с российских парламентариев. За поправку проголосовал лишь автор законопроекта, другие 20 членов комитета проголосовали против.

Сенатор Боб Коркер заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против членов Госдумы, которые голосовали за «вторжение на Украину и захват Крыма».