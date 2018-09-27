Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 23:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мать отказался от своего ребенка, который был рожден на станции метрополитена «Технологический институт». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на станции метрополитена «Технологический институт» родился мальчик. Первую помощь роженице оказали сотрудники метрополитена. Он стал первым ребенком, рожденным в Санкт-Петербургском метрополитене.

«Рождение под землёй — это не единственное испытание, которое придётся пройти новорождённому. Как стало известно уполномоченному, мама ребёнка приняла решение отказаться от своего сына», — сказано в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.

Свое решение мать объяснила жизненными обстоятельствами и сложностями со здоровьем. Известно, что у женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

Ребенок уже был выписан из родильного дома и помещен в одну из городских больниц. В ближайшее время будет решен вопрос о его семейном устройстве.