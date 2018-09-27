Оттава, 27 сентября, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Парламент Канады проголосовал за лишение почетного гражданства лидера правящей партии Мьянмы Аун Сан Су Чжи, 27 сентября передает агентство Reuters.

Claude TRUONG-NGOC Аун Сан Су Чжи

Вопрос был рассмотрен в Палате представителей, законодатели выступили единогласно. Поводом для вопроса о лишении почетного гражданства является геноцид народности рохинджа в Мьянме.

Почетное гражданство Канады было дано Аун Сан Су Чжи в 2007 году. Для отмены ранее принятого решения также потребуется голосование Сената и решение правительства.

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