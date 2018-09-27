Киев, 27 сентября, 2018, 23:45 — ИА Регнум. Кризис украинской банковской системы 2014−2017 годов нанёс стране убытки в размере 40% годового ВВП, заявили эксперты организации USAID 27 сентября во время представления своего исследования в издании «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Эксперты отметили, что на рынке Украины осталось около половины банков, причём большая часть их кредитов не работают, то есть не приносят никакого дохода:

«Много из тех банков, которые остались, имеют чрезвычайно высокий уровень неработающих кредитов (56% от общей суммы кредитов и более 80% — в Приватбанке)», — рассказал авторы исследования.

Напомним, в 2017 году национальный банк Украины называл похожую цифру убытков — 38% ВВП. При этом около 90 банков страны были признаны неплатёжеспособными.

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Отметим, что ранее «Приватбанк» принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, который через него кредитовал собственные компании, не обеспечивая кредит залогом имущества. В 2016 году «Приватбанк» был национализирован, убытки государства, то есть прибыль Коломойского, составили около $500 млн.

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