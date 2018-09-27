Каир, 27 сентября, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Полиция Египта начала расследование гибели Зенона аль-Макари — свидетеля по делу об убийстве епископа Епифания, настоятеля монастыря Святого Макария, 27 сентября передает агентство Reuters.

Faris knight Монастырь Макария Великого

По информации следствия, 45-летний аль-Макари, духовник одного из монахов, обвиняемых в убийстве епископа, ранее был госпитализирован с симптомами отравления и скончался.

В настоящий момент прокуратура обвиняет в убийстве епископа Епифания двоих монахов обители — Исайю аль-Макари и Рамона Расми Мансура.

Исайя аль-Макари первоначально признал свою вину, однако на суде заявил, что оговорил себя под давлением. Рамон Расми Мансур не признавал вину. В сентябре он попытался совершить самоубийство и сейчас находится под охраной в больнице в Каире.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокое убийство епископа Епифания, настоятеля монастыря Святого Макария Копской Православной церкви, произошло в его обители 29 июля текущего года.

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