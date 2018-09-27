Москва, 27 сентября, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в адрес внешнеполитического ведомства Украины, сказано 27 сентября на официальном сайте российского посольства.

Лазебный Иван ИА Красная Весна МИД РФ

Таким образом, дипломаты отреагировали на хулиганское нападение украинских «активистов» на автомобили участников «Россотрудничества»:

"Возле здания Торгового представительства Российский Федерации в Киеве неизвестными лицами была проведена хулиганская акция, в ходе которой на территорию учреждения были брошены дымовые шашки, нанесены оскорбительные надписи на его ограждении, а также причинен ущерб автотранспорту российских дипломатов. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии Украины молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего, при этом, не предпринимая», — сказано в сообщении.

В российском МИДе отметили, что выходка националистов нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и что подобные акции, как правило, остаются безнаказанными.

Напомним, группа «активистов» повредила автомобили российских дипломатов и испачкала их фекалиями.

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