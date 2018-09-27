Казань, 27 сентября, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Полиция объявила в розыск экс-главу офиса банка «Открытие» в Казани Олега Полях в связи с расследованием уголовного дела по ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что он причастен к совершению преступления, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Татарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

18 сентября служба безопасности банка при проведении ревизии выявила недостачу в хранилище на сумму 230 млн рублей. Соответствующее заявление было направлено в правоохранительные органы.

Именно Полях ранее возглавлял офис, в котором произошла кража.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года клиенты ялтинского отделения одного из коммерческих банков сообщили о пропаже денег из по меньшей мере семи банковских ячеек на 1,5 миллиона долларов.

Некоторые клиенты финансового учреждения отмечали, что деньги исчезли 22 июня, после визита неизвестной женщины. Также обсуждалась версия кражи со стороны одного из работников банка, который имел постоянный доступ к ячейкам.