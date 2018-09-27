Балтимор, США, 27 сентября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Самый эффективный способ добиться мира — применить силу к «российскому агрессору», заявил президент Украины Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент мира

Воинственное заявление прозвучало 27 сентября в Балтиморе на торжественной церемонии передачи Украине двух патрульных катеров, списанных береговой охраной США.

«Наша задача — заверить Кремль в нашей решимости защищать украинские берега так же, как мы защищаем нашу землю на Донбассе, как мы защищаем наш суверенитет, свободу и демократию. С солидарностью, единством и поддержкой мы можем удерживать эту тонкую красную линию против агрессора не пулями, а нашей решительностью действовать», — сказал Петр Порошенко.

«Как уличный хулиган, Россия бьет первой. И если они не получают реакцию в ответ, за этим идет следующий удар», — со всей решительностью заявил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на церемонии передачи Украине двух старых патрульных катеров Порошенко заявил о военно-морском альянсе Вашингтона и Киева.