Бухарест, 27 сентября, 2018, 23:19 — ИА Регнум. Генеральным консулом Румынии в Черновцах назначена Ирина-Лоредана Стэнкулеску, сообщило 26 сентября украинское издание Zik со ссылкой на румынские СМИ.

По данным журналистов, новый консул является адвокатом с многолетним стажем.

«В частности, госпожа Стэнкулеску специализируется на имущественных вопросах, то есть Румыния явно собирается перевести вопрос реституции в практическую плоскость», — прокомментировал назначение политолог Олег Хавич.

Напомним, Черновцы находятся на территории Северной Буковины, которая с 1918 по 1940 год входила в состав Румынии.

Читайте также: Почему Украина поссорилась с Румынией, Польшей, Венгрией, Вероной?