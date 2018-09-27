В результате ДТП в Москве погиб один человек
Москва, 27 сентября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Москве погиб один человек. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщают столичные СМИ со ссылкой на ГИБДД.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
Скорая помощь
Авария произошла у аэропорта «Внуково» на Киевском шоссе. Столкнулись два грузовых автомобиля КамАз и легковой автомобиль на 29-м километре Киевского шоссе.
В результате ДТП погиб один человек. Ещё один получил ранение.