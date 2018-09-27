Москва, 27 сентября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Москве погиб один человек. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщают столичные СМИ со ссылкой на ГИБДД.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Скорая помощь

Авария произошла у аэропорта «Внуково» на Киевском шоссе. Столкнулись два грузовых автомобиля КамАз и легковой автомобиль на 29-м километре Киевского шоссе.

В результате ДТП погиб один человек. Ещё один получил ранение.