Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит агрессивные действия против Исламской Республики Иран в Сирийской Арабской Республике и других странах. Об этом глава израильского правительства заявил сегодня, 27 сентября, с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Israel Defense Forces Израильская армия

«Израиль никогда не позволит режиму, призывающему к его уничтожению, иметь атомное оружие… Мы продолжим действовать в Сирии, Ливане, Ираке и ещё где угодно и когда угодно для защиты нашего государства и нашего народа», — сказал Нетаньяху, имея в виду действия против Ирана.

Также Нетаньяху утверждает, что Иран якобы продолжает разрабатывать ядерное оружие. Израильский премьер-министр пытался уверить Генассамблею ООН в том, что в Тегеране якобы есть тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования для создания ядерного оружия.

Нетаньяху также призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) проинспектировать этот тайный склад, а страны Евросоюза он призвал поддержать США в вопросе антииранских санкций.