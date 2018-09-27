Нижний Новгород, 27 сентября, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначил новую психиатрическую экспертизу в отношении Анатолия Москвина, обвиняемого в надругательстве над телами умерших. Заседание суда, которое проходило в закрытом режиме, состоялось 27 сентября.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Безумие

По словам старшего помощника прокурора Ленинского района Ларисы Романовой, новая экспертиза покажет, опасен ли обвиняемый для общества или его можно отпускать на амбулаторное лечение. Заменить принудительное лечение в стационаре на домашнее предложила психиатрическая больница № 2, где он находится в настоящее время, сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что каждые полгода врачебная комиссия проводит освидетельствование состояния Москвина и принимает решение о продолжении лечения в стационаре или предлагает альтернативный вариант, как произошло сейчас.

«Врачи говорят, что в настоящий момент они добились стойкой лекарственной ремиссии, и считают, что этой лекарственной ремиссии достаточно для того, чтобы он не лежал в стационаре, а находился на амбулаторных условиях», — пояснила Романова.

Помощник прокурора добавила, что при амбулаторно-принудительном лечении Москвин будет показываться врачам один раз в месяц, в остальное время за ним никто следить не будет.

«Они говорят, что он будет болен всю жизнь, что ж его — всю жизнь в стационаре держать?», — приводит Романова объяснения медиков.

Экспертизу будут проводить врачи той самой больницы, где и находится Москвин. После этого будет назначено новое судебное заседание, которое решит дальнейшую судьбу обвиняемого.

«Если экспертиза признает, что Москвина могут перевести на амбулаторное лечение, его отпустят прямо из зала суда», — заключила Романова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2011 года в квартире и гараже Москвина были обнаружены 26 женских мумифицированных тел. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения серии преступлений по ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Москвин был признан виновным.

Следствием и судом установлено, что он на протяжении длительного времени на территории города Нижнего Новгорода и области раскапывал могилы малолетних девочек в возрасте от 3 до 11 лет, извлекал тела и изготавливал из них мумии. Для этого использовался специальный состав из соли и соды, в который помещались выкопанные тела умерших, хранившиеся затем в тайниках около кладбищ.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следствием. В ходе проверок на кладбищах им были указаны могилы мусульман, надгробные сооружения над которыми он осквернил. Действия по осквернению мусульманских захоронений он объяснил несогласием с террористическим актом в аэропорту «Домодедово» в Москве в 2011 году.

Москвин пояснил, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь, которую ему и заменяли мумии. Именно их он считал своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Согласно заключению экспертов, Москвин страдает психическим расстройством в форме шизофрении параноидальной формы, которая длилась более 20 лет.

Это лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем 25 мая 2012 года судом в отношении него было принято решение о применении принудительных мер медицинского характера.

Срок принудительного лечения неоднократно продлевали, последний раз — в феврале этого года.