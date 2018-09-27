Амстердам, 27 сентября, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Международный профсоюз UNI Global Union обратился к правительству Нидерландов с заявлением о нарушении прав рабочих голландской IKEA Group в США, Португалии и Ирландии, 27 сентября передает агентство Reuters.

rarye Икеа

«Высшее руководство компании неоднократно игнорировало красные сигналы, когда рабочие и профсоюзы заявляли о нарушениях прав в магазинах по всему миру», — говорится в заявлении генерального секретаря UNI Global Union Кристи Хоффман.

UNI Global Union требует от правительства Нидерландов «создать условия для того, чтобы работники использовали свое право на свободу собраний и коллективные переговоры без страха и запугивания во всех трех упомянутых странах».

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