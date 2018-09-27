Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в ООН, призвал страны Евросоюза присоединиться к США в вопросе расторжения ядерной сделки с Ираном и поддержать ужесточение антииранских санкций.

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Об этом израильский премьер-министр заявил 27 сентября.

«Вместо того чтобы заигрывать с диктаторами Ирана, присоединитесь к США, Израилю и большей части арабского мира в поддержке новых санкций против режима, который угрожает всем нам и всему миру», — сказал Биньямин Нетаньяху.

Кроме того, глава правительства Израиля выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за одностороннее расторжение ядерной сделки с Ираном и восстановление финансово-экономических санкций против Тегерана.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали соглашение об урегулировании проблемы иранской ядерной программы, согласно которому с Ирана снимались экономические и финансовые санкции Совбеза ООН, США и Евросоюза в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.

В мае 2018 года президент США Трамп заявил об одностороннем выходе из соглашения по иранской ядерной программе, бездоказательно обвинив Тегеран в несоблюдении условий договора. Тогда же он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана и других стран, ведущих бизнес с этой страной. Остальные участники сделки выступили против этого демарша администрации США.