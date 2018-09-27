Киев, 27 сентября, 2018, 21:29 — ИА Регнум. На крупнейшем киевском книжном рынке «Петровка» пресечена незаконная продажа российских книг, заявили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины, сообщила 26 сентября пресс-служба ведомства.

Garik_11 Книжный рынок «Петровка» в Киеве

«Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 гривен (около 87 тыс. рублей — ИА REGNUM )», — сказано в сообщении.

Напомним, 23 сентября стало известно о запрете ещё пяти российских книг. Под запрет попадают совершенно разные книги, включая женские романы. Украинские цензоры выносят решения, даже если в книге есть «обидные высказывания в адрес украинцев в стиле российской пропаганды».

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