Берлин, 27 сентября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Германию потребовал признать проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию ФЕТО террористами, 27 сентября передает агентство Reuters.

Diyar se Фетхуллах Гюлен

«Ради процветания и будущего обеих наших стран давайте увеличим наши взаимные интересы и уменьшим наши проблемы», — заявил Эрдоган в интервью немецким журналистам.

Фетхуллах Гюлен, проживающий в американской Пенсильвании, называется властями Турции главным организатором попытки военного переворота 2016 года. В Турции были арестованы десятки тысяч его сторонников, правительство страны добивается от США выдачи Гюлена.

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