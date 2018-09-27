Пекин, 27 сентября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Китай жестко отреагировал на прозвучавшие на заседании Совета Безопасности ООН американские обвинения во вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года, сообщает 27 сентября Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан опроверг утверждения американской стороны, охарактеризовав их как «клевету», и предупредил, что подобные действия могут нанести серьезный ущерб как межгосударственным отношениям двух стран, так и интересам их народов.

Дипломат напомнил, что развернутый ответ на эти инсинуации был дан на том же самом заседании Совета Безопасности ООН главой МИД КНР Ван И.

Гэн Шуан подчеркнул, что Китай твердо придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран и это является традицией китайской внешней политики, а международному сообществу «известно, кто больше всех в мире привык вмешиваться в чужие внутренние дела».