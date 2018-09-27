Киев, 27 сентября, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают попытки официального Киева получить кредит Международного валютного фонда до конца 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, журналист Дмитрий Литвин заметил, что в Нью-Йорке президенту Украины Петру Порошенко не удалось встретиться с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

«Получается, президент так и не встретится в Америке с представителями МВФ? Вот его спикеры так стараются расхвалить работу в Нью-Йорке в ООН, уже даже о встрече с делегацией Йемена сообщили. Это ведь так важно — Йемен! Может, президент выразил им сочувствие в связи с массовым голодом, кто знает. Но вообще после неожиданного провала переговоров с Фондом считалось, что президент во время поездки в Америку постарается встретиться с Лагард и о чем-то еще договориться. Например, в июне 2017-го он на встрече с Лагард снял некоторые противоречия», — напомнил Литвин в Фейсбуке.

По его словам, Киев не хочет озвучивать требования МВФ.

«Получается, это были ложные ожидания? И миссия МВФ в Киеве на самом деле вполне четко поставила задачи, которые никто просто внятно озвучить не хочет, и теперь их нужно решать тоже в Киеве, а в Америке говорить больше не о чем?» — добавил Литвин.

В свою очередь директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров прогнозирует, что в конце 2018 года Украина объявит технический дефолт без очередного кредита МВФ.

«Мой прогноз: к концу 2018 года без денег МВФ — технический дефолт. Да, надо признать, что уже не за горами технический дефолт, так как нельзя лечить кризис только новыми кредитами. Судите сами, Украине до конца текущего, 2018 года надо выплатить по внешним государственным долгам 91,34 млрд гривен, или в эквиваленте по нынешнему курсу НБУ — 3,25 млрд долл. США. Соответственно, технический дефолт и персональный бюджет украинца — темы, которые в предвыборный период все больше и больше будут тревожить всех избирателей», — написал Гончаров 27 сентября в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре миссия МВФ работала в Киеве. Правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы Украины отказались выделять деньги до принятия Радой госбюджета на 2019 год. Кредиторы выдвинули правительству четыре условия, обязательные для получения нового кредита, в частности реорганизовать Государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет на 2019 год, повысить цены на газ для украинцев на 23%, а также провести антикоррупционную реформу.

Напомним, Кабмин и МВФ обсудили замену действующей программы сотрудничества EFF на новую — Stand-by. Программа будет рассчитана на 1,5 года, а объем кредитных средств по ней составит $4−5 млрд. Замена программы позволит фактически отменить прежние договоренности и запустить новый алгоритм постепенного повышения цены газа. В частности, уже практически согласовано повышение газа с октября на 23,5% — приблизительно 8,5 тыс. грн (302 долл). Это максимальное повышение, на которое готово было пойти правительство Владимира Гройсмана.