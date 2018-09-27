Москва, 27 сентября, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Россия еще не сформулировала ответ на введение Украиной новых санкций в отношении российских компаний, но в этом вопросе будет исходить из принципа взаимности и соответствия мер своим интересам, сообщил 27 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, при выборе вариантов ответных мер в приоритете будут те, которые наиболее соответствуют российским интересам.

«Здесь сейчас я не могу вам точно сказать пока, каких-либо мер ответных не сформулировано. Но я еще раз только могу вам сказать, что, безусловно, мы исходим из принципов взаимности, это раз. И мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября власти Украины заявили о введении санкций против российских компаний «Газгольдер», «РЖД Логистика» и «Промкомплекспласт». Основанием такого решения Киев назвал деловое сотрудничество этих компаний с предприятиями и юридическими лицами Донецкой и Луганской народных республик.