Киев, 27 сентября, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Украина должна в кратчайшие сроки снять энергетическую и продовольственную блокаду с Донецка и Луганска. Об этом 27 сентября написал на своей странице в Facebook депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

«Нужно исходить исключительно из собственных экономических интересов. Поэтому власть в кратчайшие сроки должна снять энергетическую и продовольственную блокаду Донбасса и создать в стране настоящий инвестиционный климат как для отечественных инвесторов, так и для иностранных. Украина просто обязана стать восточноевропейским Сингапуром», — отметил Колесников.

Он считает, что в течение трех лет Украина должна выйти на экспорт продуктов с максимальной степенью переработки.

«Исходя из недавнего выступления Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН, следует, что любая страна для достижения успеха должна быть самостоятельной и самодостаточной. Мы вновь вспоминаем слова Маргарет Тэтчер: «Настоящая свобода наступает тогда, когда наступает свобода экономическая». Украине просто необходимо больше экспортировать и меньше импортировать», — написал Борис Колесников.

Ранее, 25 сентября, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что Украина готовится ослабить торговую блокаду отдельных регионов Донбасса.

«Необходимо как можно быстрее принять новые регулирующие документы о пересечении линии соприкосновения. Нужно отойти от принципа разрешенных товаров, а сделать просто запрещенные товары. Сейчас по этому поводу идет дискуссия. Это может упростить доступ к некоторым товарам», — сказал Черныш.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины — первый шаг к экономической блокаде. Согласно решению, бюджетные учреждения и банки должны были покинуть ДНР и ЛНР. В январе 2016 года было введено ограничение поставок товаров в Донецк и Луганск. В марте 2017 года СНБО принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Киев принял это решение в ответ на национализацию украинских предприятий представителями ДНР и ЛНР.