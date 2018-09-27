Берлин, 27 сентября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. В следующем году Украине предстоят президентские и парламентские выборы. Однако пока нет ни одного кандидата, который мог бы сместить нынешнюю коррумпированную «верхушку» и эффективнее проводить в стране демократические реформы, пишет немецкая газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция на Украине

2019-й станет для Украины судьбоносным. Предстоящие выборы могут привести страну к двум основным исходам: либо процесс реформ и демократизации застопорится, либо ситуация окончательно выйдет из-под контроля.

Согласно последним опросам, шансы нынешнего президента Петра Порошенко на переизбрание весной следующего года уже сейчас чрезвычайно низки. И хотя Порошенко постоянно подвергается жесткой критике со стороны гражданского общества за предписываемые ему связи с коррумпированной олигархической системой, дела с альтернативой в Киеве обстоят еще хуже.

По мнению экспертов, наибольшие шансы на победу среди прочих кандидатов имеет бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Но она в тоже время считается непредсказуемой популисткой, которой, кроме прочего, приписывают ответственность за крах реформ 2004 года.

Организованной политической силы, которая была бы в состоянии сменить дискредитировавшую себя власть, на Украине по-прежнему нет.

При всем этом некоторые реформы в стране всё же были проведены: осуществлена санация госбюджета, реструктурирована банковская система, стабилизирован курс национальной валюты. Однако отношение к некоторым из реформ неоднозначное даже на самой Украине.

Так, на ежегодной Ялтинской энергетической конференции, проходящей, однако, в Киеве, Порошенко заявил о создании независимого антикоррупционного суда, который не будет связан ни с правительством, ни с судебной системой. Суд должен начать свою работу уже в начале следующего года, и с ним связывают большие надежды на эффективную борьбу с коррупцией, до сих пор остававшейся безуспешной ввиду коррумпированности самой системы юстиции. Однако правозащитники высказывают опасения, что и новый антикоррупционный суд будет независимым лишь формально.

Украина также тратит огромные ресурсы на оборону собственной территории. Эксперты не исключают возможности, что и этот факт местные коррумпированные группировки смогут использовать в своих целях, обвиняя критиков своих действий в «отсутствии патриотизма».

И хотя недоверие к нынешним властям в Киеве вполне оправдано, они сейчас — меньшее из всех возможных зол, полагает немецкое издание.

Нынешний лидер Порошенко сделал ставку на Запад и потому сильно подвержен давлению со стороны США и ЕС, а также международных финансовых организаций (МВФ) и гражданского общества.

Однако в долгосрочной перспективе в Украине должно появиться политическое руководство, независимое хотя бы от местных олигархов. Лишь такое правительство могло бы предложить стране по-настоящему надежные перспективы на будущее. А пока Украина воплощает в себе все проблемы и опасности, с которыми ныне приходится бороться Европе.