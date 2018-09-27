Москва, 27 сентября, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ проведет в первых числах октября учения по сценарию обострения внешнеполитической обстановки, сообщает 27 сентября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

С 1 по 3 октября с участием органов федеральной и региональной власти будут отработаны практические действия в условиях крупных аварий и ЧС, мероприятия по повышению устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения, эвакуация населения в безопасные зоны и развертывание пунктов управления.

«В тренировке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации, подразделения МЧС России», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что «по легенде учений, произойдет обострение внешнеполитической обстановки».

Учения пройдут в три этапа и завершатся в канун Дня гражданской обороны, который отмечается в России 4 октября.