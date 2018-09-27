Оттава, 27 сентября, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на критику президента США Дональда Трампа о неконструктивной позиции Канады на переговорах по НАФТА. 27 сентября передает агентство Reuters.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

«Американцы считают, что переговоры жесткие, потому что канадцы являются жесткими переговорщиками. Так и должно быть… Мы не будем подписывать плохую сделку для канадцев», — заявил Трюдо журналистам.

Тем не менее Трюдо отметил, что «хорошая справедливая сделка» по Североамериканской зоне свободной торговли «все ещё возможна».

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