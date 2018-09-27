Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Власти Китая считают необходимым пересмотреть в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций обратимые положения резолюции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 27 сентября, заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, выступая на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

Roman Harak КНДР и КНР

Ван И напомнил, что в резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи есть обратимые положения, которые предусматривают возможность пересмотра санкционных мер в зависимости от выполнения Пхеньяном требований данной резолюции.

«Принимая во внимание позитивное развитие в отношениях между КНДР и Южной Кореей, КНДР и США, а также важные обязательства, взятые на себя северокорейской стороной, и принятые шаги в вопросе денуклеаризации, китайская сторона считает, что Совет Безопасности должен задуматься о приведении в действие обратимых положений», — сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в минувшем году после серии ядерных и баллистических испытаний в КНДР США смогли протащить через Совбез ООН введение международных санкций против Северной Кореи. Данные санкции довольно сильно ударили по слабой экономике КНДР, однако не заставили северокорейское руководство принципиально изменить свой политический курс.