Астрахань, 28 сентября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, в Астрахани состоится выездное заседание комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает ИА REGNUM. Члены комитета Госдумы изучат опыт организации оказания медицинской помощи в Астраханской области.

Dogad75 Астраханская государственная медицинская академия

Депутаты планируют посетить Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, Федеральный кардиоцентр, Астраханскую государственную медицинскую академию. На базе кардиоцентра состоится совещание, где предстоит обсудить приоритетные направления профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, законодательные аспекты здорового образа жизни.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил задачу — увеличить среднюю продолжительность жизни в стране с нынешних 73 до 80 и более лет. Первостепенной задачей для выполнения этого поручения является снижение числа заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Последние несколько лет Астраханская область входит в число регионов с растущим показателем продолжительности жизни населения. В 2017 году он составил 73,35 года, что выше показателя по РФ (72,7 года) и ЮФО — 73,16 (года). Стабильный рост показателя отмечается в последние три года. К примеру, шесть лет назад продолжительность жизни в Астраханской области составляла 70,4 года.

В числе причин специалисты называют в том числе и эффективную работу по предупреждению, выявлению и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в первом полугодии 2018 года показатель смертности от болезней системы кровообращения в Астраханской области составил 586,6 на 100 тыс. населения, что на 5,8% ниже показателя смертности по ЮФО (622,7), на 4% — по РФ (610,3), а также на 9,7% ниже уровня целевого показателя, установленного «дорожной картой» (649,4).

В регионе разработан региональный проект «Здравоохранение», который планируется реализовать в течение шести лет — с 1 октября 2018 года до конца 2024 года. В этом проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — один из приоритетов. Главный акцент в рамках программы будет сделан на переоснащении медицинских центров, оказывающих специализированную помощь и улучшение качества оказания медицинской помощи, и на профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. По статистике, на эти заболевания приходится около 30% всех случаев смерти в мире. В России смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы также крайне высока и вызывает серьезную озабоченность Минздрава.