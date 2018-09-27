Москва, 27 сентября, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Никаких переговоров с министром иностранных дел Британии Хантом глава МИД РФ Сергей Лавров в ООН не проводил, сообщает 27 сентября РИА Новости со ссылкой на членов российской дипломатической делегации.

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По информации агентства, заявления главы МИД Британии Джереми Ханта об «откровенном обмене мнениями» с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН не соответствуют действительности.

«С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин Офис о том, что он провёл встречу с Лавровым… Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было», — сказали журналистам в делегации.

«Как всегда, британская сторона выдаёт желаемое за действительное», — цитирует агентство слова источника.

Российские дипломаты уточнили, что утром 27 сентября прошел рабочий завтрак постоянных членов Совбеза с генсеком ООН, на котором они обменивались мнениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что между ним и Сергеем Лавровым «произошел откровенный обмен мнениями» на полях Генеральной Ассамблеи ООН.