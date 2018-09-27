Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Конный монумент императору Николаю I на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга находится в аварийном состоянии. Его ждет первая за всё время масштабная реставрация, она продлится не менее двух лет. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в городском комитете по госиспользованию и охране памятников (КГИОП).

Kgiop.gov.spb.ru Памятник Николаю I в Санкт-Петербурге

Ранее был проведен конкурс на реставрацию монумента, эти работы предполагалось завершить уже в декабре 2018 года. Но при обследовании памятника было выявлено, что он находится в очень плохом состоянии, а масштаб работ намного превышает то, на что рассчитывали власти.

В частности, у подножия скульптуры найдена сквозная трещина, имеются многочисленные следы коррозии и утраты, прочности металла угрожает «дикая» патина. Утрачена полировка мраморной облицовки памятника, блоки облицовки отклонились от исходного положения. Есть трещины в местах расхождения блоков, из-за чего увлажняется внутренняя кирпичная кладка.

Кроме того, повреждены декоративные фонари, окружающие монумент: они пострадали от спецтехники и в результате ДТП в 2014—2015 годах.

«Из городского бюджета были выделены средства для начала работ. Сложно загадывать, сколько времени может уйти на реставрацию, но точно не меньше двух лет, — заявил глава КГИОП Сергей Макаров. — Пока мы не до конца понимаем, в каком состоянии находятся внутренние конструкции. К сожалению, практически не сохранилось исторических чертежей, показывающих техническое решение, которое было принято».

На первом этапе реставрации проведут дополнительные исследования монумента, укроют его силовыми лесами от ветра и влаги, отреставрируют ограду и фонари. Только после этого будет разработан проект полной реставрации самого монумента.

На выполнение первого этапа работ выделено 26,9 млн руб., на выполнение работ по реставрации фонарей — 23,9 млн руб. Деньги получит ООО «Реставрационная Мастерская «Наследие».

Как добавили в КГИОП, на время проведения работ строительные леса будут укрыты креативным баннером, чтобы оставить это место привлекательным для туристов.

Памятник императору Николаю I создан архитектором Огюстом Монферраном по заказу Александра II в память об отце. Монумент был торжественно открыт 25 июня (7 июля) 1859 года.

Конная статуя представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру императора Николая I в кирасе и парадном мундире Кавалергардского полка, верхом на вздыбленном коне. Это была первая в Европе конная статуя, поставленная на две точки опоры — задние ноги коня.

Именно эта особенность во многом спасла его от сноса после 1917 года. Во время блокады памятник был закамуфлирован и так простоял всю войну. Памятник ни разу капитально не реставрировался, в 1980-х годах были проведены лишь косметические работы.