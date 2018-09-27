Вильнюс, 27 сентября, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас надеется, что США поддержит Литву в её борьбе с Белорусской АЭС. Об этом глава ведомства заявил литовскому новостному агентству BNS в телефонном интервью из США.

Оноре Домье. Жалоба (фрагмент). 1845

«Вопрос Островца (так БелАЭС называют в Литве — прим. ИА REGNUM ) поднимался по моей инициативе. Как и в отношении Nord Stream 2 есть общий подход, что нет таких ситуации, которые бы мы трактовали как точку невозврата — на любой стадии проекта мы должны делать все, чтобы проекты не реализовывались, либо чтобы сроки их реализации перенеслись. Надеюсь на действительно солидарный вклад США в предотвращении пути ядерной угрозы на границе НАТО, а именно в Литве», — сказал Вайчюнас.

Он в целом выразил надежду, что США будет выстраивать отношения с Белоруссией непосредственно через призму АЭС.

«Точно так же, как Еврокомиссия связала реализацию рекомендаций стресс-тестов БелАЭС с отношениями Евросоюза и Белоруссии, аналогичную связь должны бы провести и США, чтобы никакие вопросы отношений США с Белоруссией не имели перспектив, пока последняя не реализует всех рекомендаций стресс-тестов. Такой была моя просьба, я ощутил поддержку», — сказал литовский министр.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, миссия Еврокомиссии ENSREG как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения. В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».

Напомним, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок.