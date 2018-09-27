Киев, 27 сентября, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Если Служба безопасности Украины обнаружит у жителей Закарпатья паспорта Венгрии, они будут лишены украинского гражданства, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 27 сентября, сообщило издание UNN.

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Генпрокурор рассказал, что СБУ ведёт следствие по делу о выдаче венгерских паспортов в Закарпатье. Он отметил, что получение двойного гражданства запрещено, а нарушители этого запрета должны быть наказаны, как депутат Верховной рады Андрей Артеменко, лишённый украинского гражданства в апреле 2017 года:

«Если в ходе следствия будут установлены такие случаи в отношении других лиц — любых, действие будет такое же — лишение украинского гражданства», — подчеркнул Луценко.

Напомним, многие украинские политики и бизнесмены имеют несколько гражданств. К примеру, влиятельнейший украинский олигарх Игорь Коломойский открыто признал, что имеет три гражданства — украинское, израильское и кипрское. В октябре 2014 года он заявил журналистам «Радио Свобода», что это не противоречит конституции Украины, поскольку она запрещает двойное, а не тройное гражданство. Видимо СБУ тоже так считает, поскольку не спешит лишать Коломойского украинского паспорта.

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