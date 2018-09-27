Лондон, 27 сентября, 2018, 18:47 — ИА Регнум. По мнению аналитиков нефтяного рынка, цены на нефть не остановятся у отметки $80, а продолжат рост вплоть до $100 за баррель, 27 сентября передает Reuters.

Грук Андрей ИА Красная Весна 100 долларов США

«Можно утверждать, что техническая и фундаментальная перспектива указывает на более высокие цены, поэтому я думаю, что рост будет продолжаться… Баррель в 100 долларов? Да, это вполне возможно», — считает управляющий Saxo Bank Оле Хансен.

Мнение эксперта разделяет также японский концерн Mitsubishi UFJ Financial Group.

«Пока мы явно не прогнозируем, что Brent повысится до 100 долларов за баррель, но мы видим существенные риски этого», — говорится в заявлении компании для клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 25 сентября стоимость барреля нефти марки Brent превысила $82. После «коррекции» 26 сентября нефтяные цены продолжили рост.

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