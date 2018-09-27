Кемерово, 27 сентября, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Теплотранспортное предприятие Сибирской генерирующей компании (СГК) в городе Кемерово по итогам комплексной проверки, которую провела муниципальная комиссия, получило паспорт готовности к отопительному периоду 2018−2019 годов. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, компания качественно и в установленные сроки выполнила все мероприятия для обеспечения стабильной работы теплосетевого комплекса столицы Кузбасса предстоящей зимой. Это подтвердила комиссия, созданная администрацией города Кемерово.

Служба по связям с общественностью СГК СГК в Кемерове подтвердила готовность к отопительному сезону

Представители муниципалитета и специалисты уполномоченных органов дали оценку техническому состоянию магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, подкачивающих насосных станций, центральных тепловых пунктов и других объектов, которые находятся на обслуживании у теплотранспортного предприятия.

По результатам проверки Кемеровской теплосетевой компании СГК вручен паспорт готовности к отопительному периоду 2018−2019 годов. Документ подписал заместитель главы города Кемерово, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Лысенко.

«Наше предприятие своевременно получило паспорт готовности, — подчеркнул директор Кемеровской теплосетевой компании Сергей Мифтахов. — Таким образом, городские власти дали положительную оценку той работе, которую наш коллектив провел по подготовке централизованной системы теплоснабжения кузбасской столицы к новой зиме. Это подтверждает обоснованность высокого уровня доверия к нам со стороны потребителей».

Напоминаем, Сибирская генерирующая компания в нынешнем году приступила к подаче тепла в Кемерове 13 сентября. Тепловые электростанции и теплосетевое предприятие СГК обеспечивает бесперебойное теплоснабжение потребителей города.