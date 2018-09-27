Екатеринбург, 27 сентября, 2018, 18:13 — ИА Регнум. В Свердловской области прокуратура нашла нарушения в работе сотрудников полиции Каменска-Уральского с тремя подростками. Несовершеннолетние были опрошены сотрудниками отдела полиции №24, при этом опрос проводился ночью, а также без родителей и адвоката, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Amy Пойман с поличным

Ранее о возможном нарушении со стороны сотрудников полиции сообщили местные СМИ. По информации прокуратуры, полицейские проводили проверку по заявлению жительницы города о краже её мобильного телефона и банковской карточки.

Начальнику отдела полиции уже внесено прокурорское представление. Также надзорное ведомство даст свою оценку тому, насколько законны действия полицейских в связи с долгим непринятием мер после сообщения жительницы о преступлении.

Отметим, подобные случаи на Урале не редкость. В Нижнем Тагиле под судом находятся трое полицейских. Их обвиняют в том, что они до смерти забили гражданина, которого заподозрили в совершении преступления.