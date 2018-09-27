Амстердам, 27 сентября, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Военнослужащие вооруженных сил Нидерландов прибыли в Норвегию на военные учения блока НАТО без зимнего обмундирования, забыв, что осень в этой скандинавской стране могут быть минусовые температуры. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Aftenposten.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР К холодам не готов

Голландский воинский контингент прибыл в Норвегию, где должны состоятся военные учения Североатлантического альянса, без необходимого для данного времени года в Скандинавии зимнего обмундирования.

Вооруженные силы Нидерландов просто не закупили зимнее обмундирование для своих солдат. Статс-секретарь министерства обороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что военно ведомство просто не ожидало, что осенью в Норвегии могут быть минусовые температуры. Дело в том, что на недавних осенних военных учениях в Латвии никакой зимней формы голландским военным не понадобилось.

В итоге голландские военные вынуждены будут купить себе зимнее обмундирование в Норвегии самостоятельно. По возвращению с учений министерство обороны компенсирует им затраченные средства.