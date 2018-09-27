Нью-Дели, 27 сентября, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Индия продолжит покупать иранскую нефть, несмотря на санкции США, 27 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши индийские друзья всегда придерживались твердых намерений продолжать экономическое сотрудничество и импорт нефти из Ирана. Я услышал подтверждение этому от моего индийского коллеги», — сообщил Зариф журналистам после переговоров в Нью-Дели.

Зариф уточнил, что «Иран всегда был надежным источником энергии для Индии», и данное обстоятельство — сильнее опасений в отношении предстоящих американских санкций против Ирана и его контрагентов.

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